Разрыв трубопровода произошел в районе протоки Озерной

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Поселок Усть-Камчатск на Камчатке третьи сутки остается без воды из-за разрыва трубопровода в районе протоки Озерной. 26 августа будет организован подвоз технической воды населению, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Подача воды с первого подъема была полностью прекращена предварительно из-за окончательного разрыва трубопровода в районе протоки Озерной. Мобилизуется техника из поселка Ключи, а также привлекаются ресурсы рыбопромышленных предприятий и предпринимателей для организации подвоза технической воды населению. Ждем прибытия техники и специалистов водоканала и Морспасслужбы для экстренного, срочного устранения аварии", - рассказали в муниципалитете.

Там добавили, что актуализируются списки маломобильных групп населения для приоритетного оказания им помощи. Ведется подготовка доставки питьевой воды жителям. Обеспечение дошкольных учреждений водой организовано в постоянном режиме, там работают дежурные группы.

В настоящий момент Усть-Камчатск, в котором проживают порядка 3,5 тыс. человек, не имеет ни горячего, ни холодного водоснабжения. Перебои с подачей воды начались с ночи 24 августа.