Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов уверен, что прогрессивная шкала "поможет решать ключевой для демографии жилищный вопрос"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Законопроект о прогрессивной шкале материнского капитала, его увеличении и расширении на третьего ребенка будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом ТАСС сообщил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

Сейчас размер маткапитала составляет 690 266 рублей на первого ребенка, доплата при рождении второго ребенка - 221 895 рублей (или 912 162 рубля, если семья не получала выплату за первенца). Парламентарий подчеркнул, что СРЗП с 2020 года настаивает на введении прогрессивной шкалы маткапитала - увеличении суммы выплат с каждым ребенком.

"Когда на первенца платится та же сумма [что и сейчас], на второго ребенка мы предлагали выплачивать почти 900 тыс. рублей, на третьего - 1,4 млн. Осенью мы будем вновь вносить такой законопроект в Думу. Прогрессивная шкала даст семьям более весомую и системную поддержку. Поможет решать ключевой для демографии жилищный вопрос", - сказал Миронов.

Он обратил внимание на данные аналитиков о снижении продажи детских товаров в январе - июне в натуральном выражении на 4%. При этом в большей степени сократились покупки детских колясок - на 25%, детской одежды и обуви - на 21%, подгузников - на 15%. По мнению парламентария, это обусловлено сложным финансовым положением в некоторых семьях и падением рождаемости, которая в первом квартале года также снизилась на 4%.

"При этом в программных документах, риторике государства очевидно стремление к росту рождаемости и многодетности. Но мы также понимаем, что одних лишь призывов недостаточно, людям нужна поддержка. И она должна возрастать с появлением каждого ребенка в семье. А одна из самых эффективных мер господдержки - маткапитал, который нужно расширять и ориентировать на многодетность", - сказал Миронов, отметив, что сегодня наибольшая сумма маткапитала выплачивается на первых детей, на вторых - "остатки", а на третьих детей федеральных выплат нет вообще.

В предыдущий раз справороссы вносили аналогичный законопроект в 2022 году, однако инициатива не была принята.