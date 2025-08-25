Срок подготовки таких мер поддержки установлен на третий квартал 2026 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поручило проработать меры поддержки для молодых специалистов, занимающихся борьбой с киберпреступлениями. Одной из таких мер может стать отсрочка от призыва на военную службу, следует из утвержденного кабмином плана мероприятий, с которым ознакомился ТАСС.

В рамках инициативы планируется обеспечить меры поддержки и профессионального развития для экспертов, деятельность которых связана с противодействием IT-преступлениям, в том числе занимающихся проведением судебных экспертиз в сфере IT. В этом же ряду указана "проработка вопроса об отсрочке от призыва указанных специалистов на военную службу".

Срок подготовки таких мер поддержки установлен на третий квартал 2026 года, а дальше эта работа должна вестись в постоянном режиме. Ответственными за исполнение данного поручения будут МВД, Минцифры, Минобороны, Минтруд, Росмолодежь, Росфинмониторинг и другие органы власти во взаимодействии со Следственным комитетом.

Как отмечается в документе, предлагаемые меры должны будут способствовать комплектованию профильными специалистами госорганов и организаций, занимающихся противодействием IT-преступлениям.

Сейчас право на отсрочку от армии в России имеют, в частности, студенты очной формы обучения, отцы двух и более детей (в том числе, если жена беременна вторым ребенком) или ребенка-инвалида до 3 лет, а также отцы-одиночки, граждане, временно не годные к военной службе по состоянию здоровья или занятые уходом за близким родственником, депутаты разных уровней и сотрудники силовых структур, а также отдельные сотрудники аккредитованных IT-компаний.