Показатель составил от 60 до 150 мм

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Прошедшие в Приморском крае сильные дожди за прошедшие сутки принесли в некоторые районы края от 60 до 150 мм осадков, сообщила ТАСС ведущий специалист приморского управления гидрометеослужбы (УГМС) Варвара Коридзе. В нескольких районах количество осадков составило более половины нормы августа - самого дождливого месяца в году в Приморье.

"За прошедшие сутки в некоторых районах количество осадков было очень значительным. В Находке выпало близко к месячной норме: 127 мм осадков при норме 152 мм. В Преображении выпало 87 мм при норме в 151. Во Владивостоке выпало 64 мм осадков при норме 176 мм. В Лазо - 61 мм, Партизанск - 69 мм, Барабаш - 49 мм", - сообщила собеседница агентства.

По прогнозу "Примгидромета", во вторник, 26 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. На востоке сильный, местами очень сильный дождь, на остальной территории дождь, в отдельных районах сильный, местами гроза.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства по делам ГО и ЧС, по данным на утро 26 августа, подтоплений и переливов на дорогах в Приморье не зафиксировано. При этом синоптики ожидают в ближайшие два дня продолжение подъема уровня рек. Ранее приморское УГМС опубликовало штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре на 25-26 августа.