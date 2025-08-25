Работа над проектом постановления правительства, устанавливающим критерии этого перечня, продолжается, уточнили в Минздраве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения ведет работу над критериями, по которым будет формироваться перечень обязательных для производства в России стратегически значимых лекарств. Проект постановления правительства сейчас проходит межведомственное согласование, сообщили ТАСС в Минздраве.

Подписанный президентом Владимиром Путиным в июле закон дает определение стратегически значимым препаратам, производство которых должно быть обеспечено в РФ. Документ, вступающий в силу с 1 сентября, также обязывает правительство вести перечень таких медикаментов и определять критерии для его формирования.

"Работа над проектом постановления правительства РФ, устанавливающим критерии формирования перечня стратегически важных лекарственных препаратов, продолжается, - рассказали в Минздраве. - Идет межведомственное согласование".

В России с 2010 года существует перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено в РФ. Однако до принятия соответствующего закона определение таких медикаментов в законодательстве четко сформулировано не было, как и обязанность кабмина формировать критерии стратегической значимости.

Стратегически значимые лекарства, согласно определению закона, должны, производясь в России, обеспечивать потребности отечественного здравоохранения в лечении наиболее распространенных заболеваний.