МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Средние затраты на подготовку одного ребенка к школе, по оценке россиян, выросли за последний год почти на 8 тыс. рублей и составили 52 251 рубль, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, поступившие в ТАСС.

По оценкам россиян, общие затраты на подготовку одного ребенка к школе выросли за последний год почти на 8 тыс. рублей (или +18%), с 44 270 до 52 251 рубля.

"Расходы к школе за год выросли по всем статьям: в абсолютных цифрах максимальный рост пришелся на школьный гардероб, в этом году семьи потратят на него почти 30 тыс. рублей, и это на 4,5 тыс. больше, чем год назад (+18%). А в относительных значениях наибольшее удорожание пришлось на рюкзак или портфель, он обходится в этом году почти в 7 тыс. рублей (на 2,3 тыс. рублей, или на 50%, дороже, чем в 2024 г.)", - отметили авторы исследования.

В общей сложности именно одежда и сумка формируют основной школьный чек, забирая на себя 70% расходов семей на подготовку к школе, добавили в аналитическом центре ВЦИОМ.

Стоимость учебно-методических материалов (учебников, рабочих тетрадей), составила чуть более 7 тыс. рублей, еще чуть более 5 тыс. рублей семьи потратили на канцелярию - эти категории за год прибавили в цене 430 рублей и 186 рублей соответственно. На 21% за год выросли траты на подарки и цветы учителям к 1 сентября, в среднем сумма составляет 3,4 тыс. рублей (+595 рублей).

"Стабилизация расходов на учебные пособия связана с тем, что стала выполняться норма закона об образовании, которая обязывает образовательные организации бесплатно предоставлять учебники в пользование учащимся. Замедление роста цен на канцтовары также стало итогом эффективного регулирующего воздействия со стороны государства, в данном случае - в лице Федеральной антимонопольной службы, рекомендующей региональным властям заключать временные соглашения по школьным канцтоварам в преддверии учебного года", - отметил директор по стратегическому развитию аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов, его слова привели в пресс-службе.

Региональная специфика

На первый взгляд такой ежегодный рост кажется довольно значительным, однако доля "школьного чека" в средней зарплате колеблется не так сильно. "Как правило, такие расходы составляют половину средней зарплаты. Исключение составляют отдельные годы, когда показатель падал до 30-33% (2017 г. и 2014 г.)", - отметили эксперты.

При этом по региональной структуре расходов к школе фиксируются устойчивые различия. Согласно результатам опроса, максимальные чеки наблюдаются на Северо-Западе и в Сибири, минимальные - в Центральном и Северо-Кавказском округах. Во всех округах основу корзины формируют одежда и обувь, но их нагрузка существенно выше в Северо-Западном и Сибирском округах.

В то же время траты на цветы и подарки для педагогов заметно более высоки на Урале и в Южном округе, что, вероятно, отражает локальные культурные традиции и нормы, добавили в Аналитическом центре.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 августа 2025 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.