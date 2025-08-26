На Камчатке нашли нарушения в работе ливневой канализации в Авачинской бухте

В пробе в месте сброса сточных вод зафиксировали превышение загрязняющих веществ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. ФГУП "Росморпорт" обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с иском к администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО) из-за нарушений в системе ливневой канализации при сбросе сточных вод в Авачинскую бухту, что нарушает природоохранное законодательство. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

Из текста искового заявления следует, что с 2018 года ливневые стоки с территории Вокзальной площади Петропавловска-Камчатского сбрасываются в акваторию через ливневый выпуск причала №5 без надлежащей очистки. Это происходит из-за того, что построенный участок ливневой канализации не принят на баланс муниципалитета, не соответствует техническим условиям и не имеет разрешительной документации на сброс сточных вод.

"В результате проверки Росприроднадзора в июне 2023 года зафиксировано превышение загрязняющих веществ в пробе в месте сброса, что нарушает природоохранное законодательство", - говорится в сообщении.

В своем исковом заявлении ФГУП "Росморпорт" требует в судебном порядке обязать администрацию ПКГО установить очистные сооружения для фильтрации ливневых стоков, взыскать с администрации ПКГО судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 5 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с даты истечения срока исполнения решения суда до даты его фактического исполнения.