Системы будут автоматически фиксировать громкий звук от автомобилей и передавать данные в Госавтоинспекцию для вынесения штрафов водителям

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа. /ТАСС. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил установить на проблемных участках дорог комплексы для фиксации водителей шумных автомобилей. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Поручил установить современные автоматические комплексы для фиксации нарушений шумными гонщиками на проблемных участках амурских дорог. Эти системы будут в автоматически фиксировать громкий звук от автомобилей и передавать данные в Госавтоинспекцию для вынесения штрафов водителям, которые мешают жителям ночными гонками", - написал губернатор по итогам выездного совещания на муниципальном предприятии Благовещенска "Автоколонна 1 275".

На совещании также обсудили работу службы "Дорожный патруль", которая занимается фиксацией нарушений ПДД на дорогах Амурской области, а также оказывает помощь водителям в сложных ситуациях. По мнению Орлова, служба эффективно борется с аварийностью в регионе. Постепенно расширяется география районов, где проводятся патрули. Так, с сентября "Дорожный патруль" заработает в Сковородинском и Тындинском округах.

"Также отдельно поручил рассмотреть варианты увеличения парка муниципального "Амурского такси". Сервис востребован у жителей", - сообщил глава региона.