Прокуратура проверит скорость устранения последствий аварий, а также проведет оценку состояния объектов электросетевого хозяйства

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Около 9 тыс. жителей четырех муниципалитетов Приморского края остались без света в результате непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что в результате неблагоприятных погодных условий 25-26 августа 2025 года на территории региона произошли аварийные ситуации на объектах электроэнергетики. В результате аварий без света остались порядка 9 тыс. жителей Находкинского и Артемовского городских округов, Хасанского и Надеждинского муниципальных округов", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит скорость устранения последствий аварий, а также проведет оценку состояния объектов электросетевого хозяйства. Под контролем ведомства также находятся дорожная обстановка и фактическое восстановление прав граждан, а также ликвидация последствий непогоды.

Ранее в Минэнерго края сообщали, что циклон вызвал аварийные отключения в пяти муниципалитетах, ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Прошедшие в Приморском крае сильные дожди за прошедшие сутки принесли в некоторые районы края от 60 до 150 мм осадков. По прогнозу "Примгидромета", во вторник, 26 августа, погоду в регионе определяют фронтальные разделы. На востоке сильный, местами очень сильный дождь, на остальной территории дождь, в отдельных районах сильный, местами гроза.