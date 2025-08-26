Эксперт Малков определил приоритеты для родителей школьников

По мнению директора технопарка универсальных педагогических компетенций Новосибирского государственного педагогического университета, такими приоритетами должны стать выстраивание цифровой культуры и правила поведения в сети

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Формирование семейной цифровой культуры и устойчивых правил поведения в сети должны стать приоритетом для родителей школьников, тогда как компьютерные игры - не угроза, а инструмент для развития навыков детей. Таким мнением с ТАСС поделился директор технопарка универсальных педагогических компетенций Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Александр Малков.

"Цифровая культура - это не набор запретов, а система договоренностей и навыков. У ребенка нужно не отнять экран, а показать, как выбирать цифровой контент, как распознавать риск и как возвращаться к офлайн-деятельности. Игры при правильной дозировке могут развивать внимание, логику, командное взаимодействие - и это педагогический ресурс, которым семья и школа обязаны грамотно пользоваться" - сказал ТАСС Малков.

Взрослым важно понимать механику игр и платформ, на языке ребенка объяснять базовые правила безопасности: не раскрывать личные данные, не переходить по подозрительным ссылкам, уметь останавливать игру и обсуждать переживания, особенно после онлайн-контактов с незнакомцами. Чтобы выстроить цифровую культуру дома, родители должны обсуждать заранее время и формат использования устройств, выбирать контент совместно с детьми, которых в свою очередь необходимо обучить базовой кибергигиене.

Эксперты НГПУ подчеркивают: игры - инструмент, а не угроза по умолчанию. При адекватной сложности и понятных правилах они развивают планирование, память, внимание, стратегическое мышление и коммуникацию. Ключ к безопасности - взрослая рамка, согласованный список проектов, ограничение микроплатежей, отключенный голосовой чат там, где это необходимо, и понятная процедура "выхода из игры" без конфликтов.