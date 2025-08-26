Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Предполагаемая растрата бюджетных средств на закупку медицинского оборудования для медучреждений в рамках дела бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко и других лиц не сказалась на обеспечении организаций. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Не повлияло на обеспечение организаций оборудованием", - заявили в министерстве. Все медицинские учреждения являются самостоятельными юридическими лицами и проводят закупки самостоятельно, уточнили там.

Бойченко арестовали 22 августа. Он был задержан в Москве. Вместе с ним следователи привлекли к ответственности в рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд учреждений здравоохранения края, 14 человек. Ущерб по делу о коррупции может превысить 1 млрд рублей, количество фигурантов может увеличиться.

Помимо растраты, выявлены также факты злоупотребления должностными полномочиями, дачи и получения взяток, легализации имущества. Уголовные дела в отношении всех обвиняемых в коррупции при закупках медоборудования для Минздрава Хабаровского края, Хабаровска и других регионов РФ соединены в одно производство, срок предварительного следствия по нему установлен до середины октября 2025 года.

Арест Бойченко связан с расследованием уголовного дела в отношении экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Никонова, арестованного в регионе в июле прошлого года по обвинению в получении взяток на сумму 82 млн рублей. По данным следствия, бывший высокопоставленный чиновник получил значительную сумму денег за поддержку определенных компаний в тендерах на государственные контракты.