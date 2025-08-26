Сотрудники приняли более 1,2 тыс.звонков, сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Камчатки поощрят сотрудников службы 112, которые продолжили принимать звонки во время сильных подземных толчков 30 июля. Об этом ТАСС сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

"Сегодня я подписал приказ об объявлении благодарности сотрудникам службы 112. Во время сейсмособытия работа не прекращалась, никто не убежал. В 11:30 поступил первый вызов, и старший оператор Светлана Гудушкина спокойным голосом ответила: "112 слушает. Да, землетрясение, успокойтесь, встаньте в проем", а затем начался шквал звонков. Наши сотрудники приняли 1 250 звонков. Смена работала без передышки. Уверен, что им тоже было страшно, но виду никто не подал", - сказал министр.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего пришло цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.