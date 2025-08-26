Те, кто получает документ впервые или повторно, если он ранее был аннулирован, должны будут пройти экзамен

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила проверки знаний для получения охотничьего билета - теперь все желающие должны будут сдать тест на "охотничий минимум". Нововведения вступают в силу с 1 сентября, следует из постановления, с которым ознакомился ТАСС.

До этого для получения охотничьего билета достаточно было под подпись ознакомиться с требованиями охотничьего минимума, который включает правила охоты, техники безопасности при охоте и обращении с оружием, а также основы биологии диких животных. При этом механизма проверки этих знаний не предусматривалось.

"Такая процедура не гарантирует приобретение гражданином минимального необходимого ему для осуществления охоты набора знаний и навыков, о чем свидетельствует статистика выявляемых случаев нарушения техники безопасности и несчастных случаев при осуществлении охоты (в 2024 году - 34, из них 24 с летальным исходом)", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Экзамен с 1 сентября должны будут проходить те, кто получает охотничий билет впервые или повторно, если он ранее был аннулирован. Согласно постановлению, проверка будет проводиться в формате бесплатного тестирования в объеме от 100 до 200 вопросов.

Тестирование может проводиться как в электронном формате, так и на бумаге - это определяет региональный уполномоченный орган. Время на выполнение теста - не менее 1 минуты на 1 вопрос. В ходе тестирования запрещено использовать специальную и иную литературу, шпаргалки, а также телефоны и другие технические средства. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный ответ или его отсутствие - 0 баллов. Проверка будет считаться не пройденной, если заявитель не явился на экзамен, нарушил правила поведения на экзамене (использовал телефон, литературу и так далее) или получил менее 75% максимально возможного количества баллов. Заявитель, не прошедший проверку, может сдать экзамен повторно не ранее чем через месяц.

Для прохождения экзамена необходимо заполнить соответствующее заявление. В течение трех рабочих дней со дня его регистрации заявитель получит уведомление о допуске или недопуске к экзамену. Постановление разработано во исполнение закона, который был принят в 2023 году.