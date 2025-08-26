В Москве прогнозируют дождь и до 17 градусов тепла

Однако ночью в столице может похолодать до плюс 8 градусов, сообщили в Гидрометцентре России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и температура до 17 градусов тепла прогнозируются в Москве во вторник. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 15 - плюс 17 градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до плюс 8 градусов.

Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 13-18 градусов тепла. Ночью может похолодать до 5 градусов тепла.