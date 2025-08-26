Мужчину обвинили в госизмене

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пенсионера Юрия Петровского суд на Украине приговорил к 15 годам тюрьмы за организацию "Бессмертного полка" в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Его обвинили в госизмене, свидетельствуют данные из списка политзаключенных, подготовленного международным "Клубом народного единства".

По информации украинских СМИ, Петровский - бывший депутат Запорожского городского совета от Коммунистической партии Украины, был участником "Союза советских офицеров". Петровского задержали в мае 2023 года.

Только за первое полугодие 2025 года офис генерального прокурора Украины зафиксировал почти 2 тыс. попыток украинцев выступить против киевского режима через помощь России или совершение диверсий. Из порядка 2 тыс. дел 553 случая были квалифицированы как "госизмена", что на Украине сегодня фактически приравнивается к переходу на сторону России.