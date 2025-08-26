На праздники не допустят лиц, не имеющих прямого отношения к торжеству

КЕМЕРОВО, 26 августа. /ТАСС/. Ограничений в связи с особыми мерами безопасности для проведения школьных линеек в Кемеровской области 1 сентября на улице нет. При этом на праздник не планируется допускать посторонних лиц, сообщили ТАСС в Министерстве образования Кузбасса.

Ранее сообщалось, что власти некоторых регионов России не исключают отказа от проведения линеек 1 сентября на открытом воздухе.

"Обеспечение безопасности обучающихся - ключевая задача в организации линеек ко Дню знаний. В образовательных организациях проведены проверки на предмет противопожарной и дорожной безопасности, антитеррористической защищенности. На праздники не будут допущены люди, не имеющие прямого отношения к торжеству. С педагогами и сотрудниками образовательных организаций проведут инструктажи о запрете пиротехники, взрывных устройств, газораспылительных емкостей", - заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что с 1 по 30 сентября во всех образовательных организациях региона пройдет "Месячник безопасности", также 1 сентября запланирован "День безопасности", 3 сентября - "День солидарности в борьбе с терроризмом". В этом время в школах проведут классные часы, лекции, тематические беседы, семинары с участием сотрудников МЧС и правоохранительных органов.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что в регионе проверены все 1 622 образовательные организации. Всего в школы области 1 сентября пойдут почти 305 тыс. учеников, из них 24,2 тыс. - в первый класс.