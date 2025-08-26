Как пишет газета, формально торговые центры должны приостановить работу таких объектов из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ростехнадзор рассматривает обращение Союза торговых центров России из-за возможной остановки траволаторов и эскалаторов с 1 сентября в связи с новыми правилами технического освидетельствования. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как пишет газета, с начала сентября владельцы ТЦ и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию подъемников для маломобильных граждан, эскалаторов и траволаторов. Формально владельцы ТЦ должны приостановить их работу из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам. Газета поясняет, что со вступлением новых норм прежняя система аттестации организаций, проводящих такое освидетельствование, была отменена, а новая не появилась.

"Союз торговых центров России (СТЦ) 21 августа обратился к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому с просьбой дать пояснения территориальным управлениям и участникам рынка о возможности и легитимности эксплуатации эскалаторов и траволаторов после 1 сентября 2025 года", - сообщает издание со ссылкой на письмо организации. В ведомстве газете сообщили, что рассматривают обращение.

Для решения проблемы участниками рынка предложили ввести переходный период, например, до 1 сентября 2027 года. По информации газеты, в это время освидетельствование оборудования можно проводить по старым правилам, а Ростехнадзор получит возможность создать новые. Формально ведомство уже подготовило документ, его обсуждение состоялось на regulation.gov.ru, уточнил "Коммерсантъ".