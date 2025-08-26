Самой популярной книгой Стругацких у опрошенных россиян стал "Пикник на обочине"

На втором месте роман "Трудно быть богом", на третьем - "Обитаемый остров", говорится в исследовании контентной платформы "Дзен" и издательства АСТ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Самым популярным среди россиян романом писателей-фантастов братьев Стругацких является "Пикник на обочине", говорится в исследовании контентной платформы "Дзен" и издательства АСТ, которое есть в распоряжении ТАСС, которое было подготовлено к столетию писателя.

"Самым популярным романом авторов оказался "Пикник на обочине" - его выбрали 34% респондентов", - сказано в исследовании.

На втором месте роман "Трудно быть богом", на третьем - "Обитаемый остров". В пятерку лидеров также вошли "Понедельник начинается в субботу" (8%) и "Улитка на склоне" (6%). Согласно исследованию, главным фактором при выборе любимой книги фантастов стали поднятые в произведениях философские и моральные вопросы, идеи оптимистичного будущего писателей и предсказание научного прогресса, а также социальная сатира и критика общества. "При этом 29% респондентов признались, что иногда не понимают произведения фантастов, но, несмотря на это, продолжают читать их ради уникальной атмосферы и чувства погружения во вселенную произведений. Еще 10% отметили, что любят обсуждать различные теории и искать скрытые смыслы в романах Стругацких. Тем не менее 61% респондентов уверены, что внимательное и вдумчивое чтение помогает понять все тонкости и подтексты произведений", - отмечается в исследовании.

По данным опроса, 35% респондентов считают романы авторов актуальными и сегодня за осмысление роли человека во Вселенной, ответственности за научный прогресс и глубокую нравственность. "27% читателей вдохновляются творчеством братьев Стругацких. По их мнению, эти произведения формируют позитивное отношение к научно-техническому прогрессу вне зависимости от возраста. Еще 20% выделяют значимость книг в дискуссии о будущем общества, а 18% отмечают их вклад в популяризацию науки и технологий", - говорится в исследовании.

Развитие технологий через 50 лет

В рамках исследования аналитики также выяснили, какие технологии и инновации кажутся россиянам наиболее перспективными. Согласно приведенным данным, 34% респондентов верят, что наука в течение 50 лет сможет победить старение, 26% опрошенных ожидают, что виртуальная и дополненная реальность станут частью повседневной жизни. В свою очередь, полная колонизация Луны и Марса в будущем кажется перспективной для 23% опрошенных, а 17% россиян считают, что большинство существующих профессий кардинально изменятся или будут автоматизированы благодаря техническому прогрессу. "30% респондентов стараются регулярно следить за новостями науки и технологий - кто-то ежедневно, кто-то несколько раз в неделю. В тематическом топе новостей лидируют искусственный интеллект и цифровые ассистенты (26%), затем идут зеленые технологии и возобновляемая энергетика (25%) и новейшие космические аппараты (19%)", - отмечают авторы исследования.

Аналитики провели опрос методом онлайн-панели в августе 2025 года. В нем приняли участие 1 209 респондентов из разных регионов России.