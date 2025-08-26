Архитекторы Высшей инженерной школы планируют провести съемку местности, где ранее располагались землянки, бани и камбуз

АРХАНГЕЛЬСК, 26 августа. /ТАСС/. Объекты Соловецкой школы юнг воссоздадут в 3D-формате на Соловках. Как рассказала ТАСС программный директор научно-образовательной школы "Окоем", директор Интеллектуального центра - научной библиотеки Северного Арктического федерального университета Светлана Тюкина, участники школы сделают топографическую съемку местности, в дальнейшем планируется создание виртуальной экскурсии и цифровой реконструкции.

"Архитекторы Высшей инженерной школы будут делать съемку местности, где были расположены землянки, бани, камбуз. Чтобы это появилось в интерактивном формате, и, в дальнейшем, наверно, за следующий год, виртуальная экскурсия. Это будет виртуальная экскурсия по тому, как выглядели и как были расположены объекты школы юнг. Задача со звездочкой - это воссоздание зрительно в 3D-формате, как они выглядели, цифровая реконструкция. У нас есть опыт цифровой реконструкции Пертоминского монастыря, от которого осталось только четыре башни", - рассказала Тюкина.

При поддержке отдела истории Соловецкого музея-заповедника участники архитектурной мастерской проведут работу по созданию подробного плана-карты объектов Соловецкой школы юнг с обозначением всех объектов: землянок, клуба, медчасти, спортивных полей, пирса, бани, камбуза и других. Кроме съемки на местности, информацию соберут в архивах, а также в литературных источниках. "Не так давно был найден дневник одного из офицеров, который работал в учебном отряде [Северного флота], поэтому стало чуть больше информации, потому что ветераны в большинстве своем уже ушли, и записать их невозможно. Оказалось, что очень мало существует записей воспоминаний ветеранов", - добавила Тюкина.

Учебный отряд Северного флота был сформирован на Соловках в декабре 1939 - марте 1940 года. Он существовал до 1957 года, и подготовил более 50 тыс. специалистов для Военно-морского флота Советского Союза. Самая известная школа отряда - Соловецкая школа юнг, существовавшая в 1942-1945 годы, она подготовила 4 111 специалистов: радистов, мотористов торпедных катеров, электриков надводных кораблей, боцманов надводных кораблей, торпедных электриков и так далее.