Мера поддержки будет распространяться на учащихся школ, где учебный процесс организован в очно-заочном формате

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Учащимся школ в прифронтовых регионах Луганской Народной Республики, где обучение организовано в очно-заочном формате, планируют выдавать продуктовые наборы. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.

"В общеобразовательных организациях, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения и будут функционировать в очно-заочном формате, планируется выдача наборов пищевых продуктов", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном врио министра Анжеликой Прядкиной.

В целом, отмечается в ответе на запрос, в учебном году бесплатным горячим питанием будут обеспечены обучающиеся 1-4-х классов и льготные категории 5-11-х классов, а также воспитанники групп продленного дня. Обучающиеся 5-11 классов, не относящиеся к льготным категориям, будут получать питание за плату (горячее питание либо буфетная продукция).

В 2025-2026 учебном году на территории ЛНР будут функционировать 529 общеобразовательных организаций. В 486 школах образовательный процесс будет организован в очной форме, в 43 школах, расположенных в зоне боевых действий, - в очно-заочной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В очном режиме будет функционировать 326 дошкольных образовательных организаций, в 14 детских садах будут организованы группы кратковременного пребывания и консультационные пункты очно-заочного формата.

Относящиеся к Северодонецкой агломерации населенные пункты - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк - были освобождены от украинской армии летом 2022 года. В ходе боев в упомянутых населенных пунктах существенно пострадала гражданская инфраструктура, над ее восстановлением сейчас работают специалисты из других субъектов РФ, включая регионы-шефы. Северодонецкая агломерация на данный момент одна из прифронтовых территорий ЛНР.