Карельский мультфильм "Мамин помощник" предложат для показа в школах

С такой инициативой выступил кинокритик и член жюри фестиваля карельского кино "Банка" Артем Гаспаров

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 августа. /ТАСС/. Кинокритик и член жюри фестиваля карельского кино "Банка" Артем Гаспаров предложил использовать анимационный фильм "Мамин помощник" режиссера Марии Савельевой в качестве учебного дидактического материала в школах и культурных учреждениях для развития кинопедагогики в стране. Об этом он сообщил ТАСС по итогам просмотра работ, которые прислали в конкурсную программу кинофестиваля.

Третий фестиваль карельского кино "Банка" проходил в Петрозаводске 23 и 24 августа. Организаторы не ограничивали кинематографистов по жанрам, хронометражу или стилю картины. В этом году прислали около 36 работ, большая часть из которых - это игровые фильмы и клипы. Их оценивали как гости фестиваля, так и профессиональное жюри во главе с Гаспаровым. Показы прошли под открытым небом.

"Очень высоко оценил некоторые фильмы и мультфильмы карельского фестиваля "Банка". С некоторыми режиссерами обсудили сотрудничество, чтобы они приехали на I Всероссийский съезд по кинопедагогике в Москве. Там они смогут показать представителям разных компаний, Минпросвещению, а также Центру кинопедагогики и медиакультуры МПГУ свои работы, которые могут войти в перечень важных образовательных фильмов и мультфильмов в рамках развития кинопедагогики. Анимацию "Мамин помощник" лично буду предлагать для внесения в разные программы просмотра в школах и образовательных учреждениях", - сказал собеседник агентства.

В фильме "Мамин помощник" главным героем является маленький медведь-непоседа. В один день он остается дома и решает доказать себе и зрителям, что взрослеет и готов взять на себя часть домашних обязанностей.

Победители программы 2025 года

Приз зрительских симпатий в этом году получили документальный фильм "Выйти из андеграунда" Аси Горецкой и клип Separation Антона Блохина. В номинации "Я ничего не понял" по итогам голосования лидером стал клип "Все, прощай моя любовь" Глеба Ланге. Победителем по мнению жюри стал игровой фильм "Признаки жизни" Кристины Пархоменко, а в номинации от кинокомпании "Триикс медиа" выделили игровой фильм "Путник" Сергея Шмакова.

Также жюри решило отметить и других участников фестиваля. Лучшей документальной работой признан фильм "О доме ледяной вечности", лучший сценарий - у фильма "Одно желание". Отдельно Гаспаров отметил Сергея Корнеева, снявшего веб-сериал о нападении робота-гиганта на Петрозаводск.

Накануне просмотров в столице Карелии прошла образовательная программа фестиваля, а также вечеринка "Карельский "Оскар", где в торжественной обстановке отметили режиссеров, операторов и актеров, внесших вклад в развитие кинематографа в регионе.