Столица постоянно оказывает помощь в восстановлении городов-побратимов, отметил мэр

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Москва с 2026 года начнет системную работу по восстановлению районов Донецка, которые находились под прямым огнем артиллерии. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Сейчас одна из серьезных задач - это восстановление районов Донецка, находившихся под прямым огнем артиллерии. Сегодня противник отодвинут, и мы со следующего года системно уже зайдем и в эти районы - там работы непочатый край", - сообщил Собянин.

Он отметил, что Москва постоянно оказывает помощь в восстановлении городов-побратимов Луганска и Донецка. Так, столица ремонтирует тысячи объектов - жилые дома, детские сады, школы, больницы, а также благоустраивает дороги, восстанавливает коммунальные сети.