ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Группа туристов, которые несколько недель из-за плохой погоды не могли вылететь с Командорских островов на Камчатке, стали волонтерами нацпарка. Об этом сообщается в Telegram-канале особо охраняемой природной территории.

"Туристический сезон этого года на Командорских островах совсем не радует погодой - солнце сменяется дождями и туманами буквально на глазах, сильные ветры не обходят архипелаг стороной. И этим летом одна из групп туристов, прибывших на остров Беринга, не могла выбраться отсюда несколько недель - их запланированные отпуска увеличились в несколько раз. Вместо того, чтобы понуро сидеть и ждать у моря погоды, наши гости решили с головой погрузиться в работу национального парка и начали помогать нам. Они успели поработать в теплице, в столярной мастерской, помочь с отделкой гостевой квартиры в селе, с изготовлением сувениров и даже помогли отделу науки в работе с костями Стеллеровой коровы", - говорится в сообщении.

Нацпарк "Командорские острова" - особо охраняемая природная территория на Камчатке. Парк включает острова Беринга, Медного, Топорков и Арий Камень, а также большую морскую территорию. Здесь обитают редкие морские животные и птицы, охраняются обширные лежбища морских котиков и сивучей, а также проводится круглогодичное наблюдение за китообразными.