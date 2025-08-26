В Ольхонском районе Приангарья из-за размытой дороги ввели режим ЧС

Дорожное сообщение нарушено с деревней Зама, селом Онгурен и деревней Кочерикова

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ольхонском районе Иркутской области из-за размытой дождями автодороги, в результате чего было нарушено транспортное сообщение с тремя населенными пунктами. Об этом сообщило правительство региона.

"Дорогу местного значения Курма - Онгурен размыли сильные дожди. Поврежден участок протяженностью 6,5 км. Нарушено дорожное сообщение с деревней Зама, селом Онгурен и деревней Кочерикова. На территории района вводится режим ЧС. Для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов создан запас продовольствия, медикаментов и ГСМ", - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня для доставки населения, продовольствия и предметов первой необходимости в эти населенные пункты организовано движение водного транспорта. Принято решение восстановить дорогу с помощью спецтехники, которая сровняет поврежденные участки.

Село Онгурен и деревни Кочерикова и Зама входят в состав Онгуренского муниципального образования, где проживает порядка 500 человек.