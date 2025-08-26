По информации местных СМИ, речь идет об иске на сумму 10 млн рублей за моральный вред, нанесенный необоснованным уголовным преследованием

ПЕРМЬ, 26 августа. /ТАСС/. Предварительное судебное заседание по иску бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Министерству финансов РФ назначено на 16 октября. Информация об этом содержится в картотеке Свердловского районного суда Перми.

"Предварительное судебное заседание: 16.10.2025, 16:00 (14:00 мск)", - сообщается в электронной картотеке суда.

Суть дела на сайте суда не раскрывается. По информации местных СМИ, речь идет об иске на сумму 10 млн рублей за моральный вред, нанесенный необоснованным уголовным преследованием.

Дело о злоупотреблении

26 декабря 2023 года Октябрьский районный суд Кирова приговорил Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Согласно обвинению, создавая видимость достижения хороших результатов в предоставлении бюджетникам служебного жилья, Белых, будучи губернатором Кировской области, обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" 488 млн рублей из областного бюджета для приобретения и строительства жилищного фонда. В действительности, по версии следствия, приобретенное и построенное жилье не получило статус служебного, а в последующем стало предметом залога по финансовым обязательствам. Белых вину не признал и заявил, что не видит факта злоупотребления полномочиями при увеличении уставного капитала общества и реализации программы по строительству и распределению жилья на условиях льготной аренды. По второму эпизоду райсуд Белых оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию.

В январе сообщалось, что Белых в суде добился возмещения расходов на адвокатов на более чем 8 млн рублей, связанных с незаконным уголовным преследованием.

Дело о взятке

Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве, 28 июля того же года указом президента России Владимира Путина он был снят с поста губернатора в связи с утратой доверия. 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы признал бывшего чиновника виновным во взяточничестве, назначив 8 лет колонии строгого режима и более 48 млн рублей штрафа. 21 июня 2024 года Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания.