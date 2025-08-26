По словам мэра, поведение нынешнего правительства Украины не означает, что надо разорвать связь с самим народом

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Москва в настоящее время не будет менять названия улиц и других городских объектов, связанных с Украиной и украинскими деятелями прошлого. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Вы же читаете, что президент говорит: украинский народ - это братский народ", - подчеркнул он и добавил, что поведение нынешнего правительства Украины - "не означает, что надо разорвать связь с самим народом, поменять названия и сказать, что мы вас теперь ненавидим". "Это будет безответственно", - считает Собянин.

Он напомнил многократные попытки переименования станции метро "Войковская", названной в честь Петра Войкова, одного из организаторов убийства семьи императора Николая II. По словам мэра, большинство москвичей отказались от идеи переименования, поскольку привыкли к названию.

Собянин также добавил, что на сегодняшний день перед ним стоят другие проблемы и задачи. Он подчеркнул, что все вопросы по смене городских наименований можно легко решить в системе голосования "Активный гражданин".