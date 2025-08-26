Заказчик выставит штрафные санкции подрядной организации за нарушение сроков выполнения обязательств по контракту

УЛЬЯНОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Учащиеся школы №23 в городе Димитровграде Ульяновской области в сентябре будут обучаться в четырех образовательных учреждениях в связи со срывом сроков капитального ремонта подрядчиком. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства просвещения и воспитания региона.

"Учебную деятельность в сентябре планируется организовать следующим образом: учащиеся первых классов и пятых-шестых классов будут посещать занятия в лицее №25. Ученики седьмых-восьмых классов направляются в среднюю школу №6. Что касается второго и четвертого классов, то они пока будут посещать многопрофильный лицей. Старшеклассники девятых и одиннадцатых классов распределены в городскую гимназию", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что с родителями было проведено родительское собрание по организации процесса обучения в сентябре. "Особое внимание было уделено теме безопасности подходов к образовательному учреждению для первоклашек", - подчеркнули в пресс-службе.

Собеседница агентства отметила, что несмотря на сложности родители учащихся проявляют понимание и активно участвуют в контроле ремонтных работ.

Глава Димитровграда Сергей Сандрюков сообщил 14 августа в своем Telegram-канале, что подрядчик сорвал сроки завершения капитального ремонта в школе №23, образовательное учреждение сможет открыться только 1 октября. По данным Сандрюкова, основная причина - срыв сроков поставки радиаторов отопления заводом-изготовителем. Глава города уточнял, что монтаж батарей будет произведен до 10 сентября. Сандрюков также отмечал, что, кроме того, зафиксирована недопоставка дверей. По его информации, отделочные работы будут завершены до 1 сентября. Заказчик выставит штрафные санкции в адрес подрядной организации ООО "СЗ Солком" (Ульяновск) за нарушение сроков выполнения обязательств по контракту.