Еще более 190 пострадали, отметило Управление всемирной организации по координации гуманитарных вопросов

ООН, 26 августа. /ТАСС/. Около 400 человек погибли и более 190 получили травмы в Пакистане за последние 10 дней вследствие проливных дождей и наводнений. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"По данным властей, за последние 10 дней в Пакистане из-за проливных дождей и внезапных наводнений в Хайбер-Пахтунхве, Гилгит-Балтистане и Кашмире погибли 400 человек и более 190 получили ранения. Более 20 тыс. остаются без крова", - отметило УКГВ.

Пострадавшие от наводнения нуждаются в медицинской помощи, им необходимы чистая вода, средства гигиены, материалы для строительства жилья. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер выделил $600 тыс. на оказание помощи.

В нынешний сезон муссонов Пакистан, напомнили в УКГВ, "столкнулся с масштабными разрушениями в результате проливных дождей и наводнений". По сведениям властей, с июня погибли 798 человек, более 1 тыс. получили ранения.

Сезон муссонов в Пакистане обычно длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным катастрофам.