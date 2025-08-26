Председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская отметила, что он затронет ограничения на использование данных граждан

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Разработка закона о государственном регулировании искусственного интеллекта ведется в России. Он будет касаться введения ограничений на использование данных граждан, сообщила журналистам председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская.

"Мы выступаем как технические эксперты. Вопрос идет о законодательном регулировании искусственного интеллекта, введение ограничений по использованию данных граждан, по навязыванию определенных технологий", - сказала она.

Касперская уточнила, что есть несколько вариантов текста законопроекта. "Я участвую в одной из рабочих групп, и мы будем жестко выступать за запрет любых цифровых рейтингов, за право человека об отказе от цифровизации", - подчеркнула она.

В беседе с журналистами Касперская, являющаяся президентом ГК InfoWatch, заявила, что повсеместное использование систем сбора информации за гражданами недопустимо. "Мы даем работодателю инструменты, чтобы он мог выделить зоны риска в компании, тех, кто пытается что-то украсть или взломать. Но это используется локально, в пределах периметра предприятия. Я специалист по тому как сделать наблюдение, я понимаю, что там огромные возможности, и если распространить на всю страну, мы получим возможность анализировать каждого человека. Этого нельзя допустить", - добавила она.