Второе место занял СУНЦ МГУ, говорится в исследовании агентства RAEX

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Физтех-лицей имени П. Л. Капицы занял первое место среди школ России по конкурентоспособности выпускников, а Лицей НИУ ВШЭ - по общему числу поступивших в ведущие вузы страны в 2025 году. Об этом свидетельствует исследование агентства RAEX, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Общероссийский рейтинг по конкурентоспособности продолжает возглавлять Физтех-лицей им. П. Л. Капицы. Второе место занял СУНЦ МГУ, на третье поднялся Физико-математический лицей №31 г. Челябинска, обошедший московский лицей "Вторая школа", - говорится в итогах исследования.

Согласно рейтингу, больше всего школьников, поступивших в лучшие университеты, окончили Лицей НИУ ВШЭ. В топ-5 также вошли общеобразовательная Школа Центра педагогического мастерства, Бауманская инженерная школа №1580, СУНЦ НГУ и Физтех-лицей им. П. К. Капицы. По количеству школ, вошедших в рейтинг по конкурентоспособности, Москва по-прежнему имеет серьезное преимущество - 94 образовательных учреждения. Далее расположились Московская область (36), Санкт-Петербург (28), Свердловская область (15), Томская область (13), Республика Татарстан (12), Самарская и Челябинская области (по 10).

Свежий выпуск исследования вновь показал рост конкурентоспособности региональных школ, бросающих вызов столичным учебным заведениям. Наиболее впечатляющую динамику по конкурентоспособности демонстрируют школы, расположенные за пределами двух столиц. Это Самарский региональный центр для одаренных детей (поднялся на 29 позиций), Областная гимназия им. Е. М. Примакова (стала выше на 26 мест), Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат (подъем на 25 мест) и СУНЦ IT-лицей Казанского университета (на 24 места).

Кроме того, в обновленные рейтинги вошли списки из 100 лучших школ по укрупненным направлениям подготовки: "экономика и управление", "технические, естественно-научные направления и точные науки", "социальные и гуманитарные направления" и "медицина".

"Рейтинг школ RAEX выполняет двойную функцию: с одной стороны, он предоставляет родителям структурированные и объективные данные для принятия взвешенного решения о выборе учебного заведения. С другой стороны, он служит инструментом для самих образовательных учреждений, создавая среду здоровой конкуренции и предоставляя ориентиры для развития и повышения качества образования в России, как среднего, так и высшего", - поделился генеральный директор рейтинговой группы Дмитрий Гришанков.