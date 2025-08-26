Средняя зарплата по вакансиям учителей в России составляет 44 тыс. рублей, сообщает экспертно-аналитическая компания "Киберия"

ТОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Анализ почти 240 тыс. вакансий, опубликованных за два последних года, показал, что чаще всего работодатели в РФ ищут учителей математики. Средняя зарплата при этом по вакансиям учителей составляет 44 тыс. рублей, наибольшая - почти 97 тыс. рублей на Чукотке, сообщили ТАСС в пресс-службе экспертно-аналитической компании "Киберия".

Аналитики выполнили исследование с помощью платформы "РосНавык", которая предназначена для анализа рынка труда в России, применяет алгоритмы ИИ и работает с большими данными. В базе "РосНавыка" 42 млн вакансий с сайтов Headhunter, SuperJob, Работа.ру, Работа в России.

"Всего было проанализировано порядка 27 млн вакансий, опубликованных за период с 15 августа 2024 года по 15 августа 2025. За это время работодатели опубликовали 239 тыс. вакансии для учителей. Наибольшее количество вакансий предназначено для учителей математики (23 тыс.), учителей английского языка (18,7 тыс.), учителей русского языка и литературы (15,6 тыс.), психологов (14,7 тыс.), учителей начальных классов (13,4 тыс.)", - сказано в сообщении.

Средняя зарплата в опубликованных учительских вакансиях - 44 тыс. рублей, медианная зарплата - 37 тыс. рублей. Наибольшую среднюю зарплату предлагают в Чукотском АО (96,8 тыс. рублей), наименьшую - в Чечне (23,9 тыс.).

Среди регионов, где публикуется наибольшее количество вакансий для школьных педагогов, лидирует Москва (24,2 тыс.) и Петербург (18,4 тыс.). За ними - Краснодарский край (137 тыс.), Свердловская область (9,3 тыс.), Московская область (7,5 тыс.), Красноярский край (7,3 тыс.), Иркутская область (6,7 тыс.), Новосибирская область (6,6 тыс.), Нижегородская область (6,6 тыс.), Татарстан (6,3 тыс.).

"Анализ рынка труда показывает, что спрос на учителей в России имеет четко выраженную структуру: математиков ищут чаще всего, и этот тренд сохраняется вот уже который год", - сказала руководитель компании "Киберия" Юлия Александрова.