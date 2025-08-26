Володин: большинство людей высказалось за изменение подхода к домашним заданиям

Председатель Госдумы отметил, что это необходимо для ухода от формализма и траты времени впустую при выполнении работы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что большинство участников дискуссии о домашних заданиях поддержали идею пересмотра их формата, объема и содержания. Об этом он написал в своем канале в Max.

По его словам, главная цель изменений - избавиться от формализма и избежать напрасной траты времени при выполнении заданий.

Он напомнил, что в российскую систему образования ранее были внедрены различные нововведения по примеру других стран. Часть из них, как отметил Володин, действительно помогает учебному процессу и способствует лучшему усвоению материала. Однако, по его мнению, есть и такие элементы, которые стоит пересмотреть.

Ранее спикер Госдумы предлагал обсудить возможную отмену домашних заданий в связи с высокой нагрузкой на школьников. Он обращал внимание, что в среднем ученики проводят за учебой 8-10 часов в день, и многие депутаты считают этот объем чрезмерным.