Еще пять рейсов отменены компаниями-перевозчиками

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Прилет и вылет более 20 рейсов задерживается в международном аэропорту Храброво в Калининграде, еще пять рейсов отменены компаниями-перевозчиками, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Задерживается прилет в Калининград 13 рейсов, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, соответственно отложен и их вылет из Храброво. Кроме того, пять рейсов - четыре московских и один питерский отменены на сегодня", - рассказала представитель пресс-службы.

Задержки с прилетом и вылетом лайнеров с пассажирами - следствия ограничений на использование воздушного пространства, вводимых в аэропорту Санкт-Петербурга в целях обеспечения безопасности полетов. На этот период закрываются для полетов воздушные трассы в Калининград, пояснили в Храброво.

По словам представителя пресс-службы, задержки с прилетом некоторых самолетов невелики, со снятием ограничений в аэропорту Пулково лайнеры начнут прибывать в Калининград более активно. Организуется и их оперативный вылет в обратном направлении.

Собеседница также отметила, что аэропорт Храброво работает в обычном режиме.