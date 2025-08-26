Несовершеннолетний возраст не является смягчающим обстоятельством, указали в правоохранительных органах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России и ФСБ предупредили об уголовной ответственности подростков за терроризм, в том числе в интернете, несовершеннолетний возраст не является смягчающим обстоятельством.

"СК России в очередной раз обращает внимание, что участие в преступной деятельности, даже в виртуальном пространстве, влечет за собой серьезные последствия. Отсутствие знаний о законах не освобождает от ответственности, и несовершеннолетний возраст не является смягчающим обстоятельством", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что члены террористических организаций ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях, Telegram и WhatsApp с целью вовлечения молодежи, в том числе несовершеннолетних граждан России, в противоправную деятельность. "Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", - предупредили в ФСБ.