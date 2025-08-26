В центре помощнику президента РФ рассказали о состоянии вечной мерзлоты в регионе

САЛЕХАРД, 26 августа. /ТАСС/. Помощник президента России Николай Патрушев в ходе рабочей поездки на Ямал посетил Научный центр изучения Арктики, где пообщался со специалистами и в том числе поинтересовался, есть ли у них все необходимое оборудование для работы.

Патрушева в центре сопровождали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, полпреды президента в Уральском и Сибирском федеральных округах (УрФО и СФО) Артем Жога и Анатолий Серышев.

В научном центре помощнику президента рассказали о состоянии вечной мерзлоты на Ямале, в частности речь шла о климатических изменениях, которые ведут к деградации мерзлоты. Также он ознакомился с работой по сохранению экосистем, контролю климатических активных газов, мониторингу состояния водных ресурсов.

Посещение лаборатории

В Комплексной грунтовой лаборатории помощнику президента представили лабораторные испытания, в том числе нестандартные испытания грунтов, которые позволяют находить ответы на вопросы об изменении состояния и свойств мерзлоты в связи с колебаниями климата. Здесь специалисты изучают и влияние природных явлений на материалы, используемые в строительстве.

Полпред Серышев, выслушав рассказ специалистов об оборудовании центра, уточнил, есть ли необходимость переместить из Москвы на Ямал аппаратуру по изучению мерзлоты, на что получил ответ, что в Салехарде все новое и лаборатория хорошо оснащена.

"Мы поняли, Оксана Васильевна, что у них (у московских специалистов - прим. ТАСС) более широкая, чем у вас здесь [аппаратура] или нет - у вас здесь все есть?" - уточнил Патрушев. "Что касается мерзлых грунтов и частично талых грунтов - мы полностью оснащены", - заверила помощника президента сотрудница лаборатории. "Понятно", - одобрительно заметил Патрушев.

"Кадры где берете?" - уточнил полпред Жога. "К нам приезжают по распределению студенты, которые в дальнейшем могут продолжать [здесь] работу", - пояснила собеседница.

Глава ЯНАО в свою очередь уточнил, что совместно с Тюменским государственным университетом была запущена магистерская программа, изучающая мерзлоту, власти ЯНАО ее финансируют 50 на 50. Многие выпускники потом трудятся в нефтегазовых компаниях, где их специальность очень востребована.