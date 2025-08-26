В рамках фестиваля проводились парусная регата, мастер-классы, встреча парламентариев с инвалидностью

БИШКЕК, 26 августа. /ТАСС/. На озере Иссык-Куль в Киргизии впервые прошел международный инклюзивный фестиваль "Дни экстрабилити. Паруса духа", в котором приняли участие представители семи стран - России, Египта, Казахстана, Киргизии, Латвии, Турции и Узбекистана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Фестиваль построен вокруг идеи сотрудничества здоровых людей и лиц с ограниченными возможностями, что помогает раскрытию их способностей, обогащает как физически, так и духовно. В его рамках проводились парусная регата, мастер-классы, встреча парламентариев с инвалидностью. Мероприятие реализуется при поддержке госкорпорации "Росатом" и депутата киргизского парламента Дастана Бекешева.

Россию представили основатели проекта "Паруса духа" Олег Колпащиков и Виктор Клоков, а также Юрий Александров - председатель сургутского отделения Всероссийского общества инвалидов.

"Изначально идея состояла в том, чтобы инвалидам ходить под парусом. Но потом мы на Байкале сделали мероприятие для здоровой молодежи. И ко мне подошли девочки-участницы, сказав, что у них жизнь поменялась. Те, кто ходил с нами под парусом из людей без инвалидности, становились другими. И тогда мы поняли, что главная идея - организовать людей так, чтобы здоровые люди становились более мотивированными, чувствовали какое-то усиление своих способностей благодаря коллаборации с лицами с ограниченными возможностями", - рассказал Олег Колпащиков, который в свои 52 года 32 года является незрячим.

Он пояснил, что "у незрячих людей это одни способности, у неслышащих - другие, они могут различать мельчайшие движения, чувствовать вибрацию", "у людей, передвигающихся на коляске, прекрасные логистические способности". "Такие неожиданные способности благодаря мероприятию мы помогаем раскрывать людям без инвалидности, это движение к взаимному обогащению", - отметил основатель проекта.

Проект "Паруса духа" существует с 2011 года. В его рамках объединились более 45 тысяч участников, которые прошли свыше 30 тысяч морских миль. С 2016 года он реализуется автономной некоммерческой организацией "Белая трость" при поддержке госкорпорации "Росатом" и Россотрудничества.