Предстоятель РПЦ выразил особую признательность "за плодотворное сотрудничество" МГИМО и РПЦ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолия Торкунова с 75-летием со дня рождения и наградил орденом благоверного князя Даниила Московского I степени. Текст поздравления опубликован на сайте Московской патриархии.

"Уважаемый Анатолий Васильевич! Примите сердечные поздравления со знаменательным юбилеем - 75-летием. <...> Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 75-летием полагаю справедливым удостоить вас ордена благоверного князя Даниила Московского (I степени)", - говорится в поздравлении.

Патриарх выразил особую признательность "за плодотворное сотрудничество" МГИМО и РПЦ. "Надеюсь, что сложившееся взаимодействие будет и впредь способствовать укреплению авторитета нашей страны, поддержанию диалога культур и цивилизаций, утверждению как в обществе, так и в политике непреходящих идеалов солидарности и мира, добра и справедливости", - подчеркивается в тексте поздравления.

"Желаю вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу Отечества", - завершил свое поздравление предстоятель Русской православной церкви.