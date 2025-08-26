Он ушел на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет, и служил на Белорусском фронте в составе зенитно-пулеметного батальона

САМАРА, 26 августа. /ТАСС/. Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Сызрани Самарской области Николай Овсиенко умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщил глава города Сергей Володченков.

"Вчера вечером (25 августа - прим. ТАСС) ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Сызрани Николай Игнатьевич Овсиенко. От имени администрации города, жителей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - написал он в Telegram-канале.

Володченков рассказал, что Николай Овсиенко ушел на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Он служил на Белорусском фронте в составе зенитно-пулеметного батальона, участвовал в операции "Багратион". Во время Висло-Одерской операции прикрывал советские войска от проникновения авиации противника в польском городе Лодзь.

Овсиенко жил в Сызранском районе с конца 1950-х годов. Более 30 лет он был депутатом сельсовета, 15 лет - народным заседателем Сызранского районного народного суда. Овсиенко участвовал в работе Совета ветеранов, в воспитании молодежи. "В свои 99 лет он сохранил прекрасное чувство юмора и удивительное, теплое отношение к жизни и людям", - добавил Володченков.