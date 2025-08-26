Свыше 650 тыс. человек воспользовались гаражной амнистией с 2021 года

Дачная амнистия также пользуется большим спросом, отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Гаражной амнистией воспользовались более 650 тыс. человек с 2021 года, сообщил в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Такими инструментами, как гаражная и дачная амнистия, воспользовались миллионы людей. На сегодня по гаражной амнистии оформлено более 650 тысяч объектов (с 2021 года - прим. ТАСС). Этот инструмент очень популярен", - сказал Скуфинский.

Он добавил, что дачная амнистия также пользуется большим спросом. Этим инструментом можно воспользоваться до 2031 года.