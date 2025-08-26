Губернатор Самарской области примет участие в автопробеге "Москва-Самара"

Он пройдет с 15 по 19 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев примет участие в автопробеге "Москва-Самара", который пройдет с 15 по 19 сентября. Об этом сообщила министр туризма региона Екатерина Матвеева.

"Вячеслав Андреевич Федорищев, губернатор Самарской области, обязательно примет участие [в автопробеге "Москва-Самара"]. Уже стоит у него в графике", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию автомобильного туризма в России, презентации карты и логотипа туристических автомаршрутов и автопробегу "Москва-Самара".

Матвеева добавила, что в настоящее время в Самарской области отмечается рост популярности автотуризма. По словам министра, его доля в летний туристический сезон составляет более 47%.

Она также отметила, что Самарская область гордится званием столицы автомобилестроения. "Для нас большая честь, что мы являемся финальной точкой и принимаем финальное мероприятие участников автопробега. Тем более, они у нас побудут два дня и посетят как Тольятти, прекрасный промышленный город, так и культурную Самару", - сказала Матвеева.