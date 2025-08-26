Проводится проверка, пациентов в учреждении временно не принимают

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Повреждено свайное основание здания Салехардской больницы Ямало-Ненцкого автономного округа, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что здание больницы в Салехарде сошло со свай, пациентов в учреждении временно не принимают.

"Прокуратура Салехарда по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по факту повреждения свайного основания здания Салехардской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России на предмет соблюдения требований законодательства о собственности и охраны труда", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются причины и условия произошедшего. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.