Исполнителя также обвиняют в оказании сопротивления при аресте

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Музыкальному исполнителю Lil Nas X (настоящее имя - Монтеро Ламар Хилл) может грозить до пяти лет тюрьмы в США за нападение на полицейских и сопротивление при аресте. Об этом сообщила прокуратура округа Лос-Анджелес.

"Сегодня против Монтеро Хилла, также известного как рэпер Lil Nas X, были выдвинуты обвинения в совершении уголовного преступления за предполагаемое нападение на полицейских. <...> В случае признания подсудимого виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Отмечается, что исполнитель обвиняется в "трех тяжких преступлениях, связанных с нанесением телесных повреждений полицейскому, и в одном тяжком преступлении, связанном с сопротивлением представителю исполнительной власти".

По версии следствия, полицейские заметили обнаженного Хилла рано утром 21 августа в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). При попытке задержания он оказал сопротивление. Во время заседания по предъявлению обвинений рэпер заявил о своей невиновности. Предварительное слушание по делу назначено на 15 сентября, а Хилл отпущен под залог $75 тыc.

Lil Nas X - американский рэпер, известный в первую очередь благодаря песне Old Town Road, которая возглавляла чарт Billboard Hot 100 19 недель. За эту песню в 2020 году он получил две статуэтки Grammy.