В Новосибирской области дефицит ветеринаров за год снизился в три раза

Дефицит кадров в 2024 году составлял около 300 человек, в 2025 году это 106 специалистов по всем подведомственным учреждениям, сообщила консультант управления ветеринарии региона Ирина Меньш

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Дефицит ветеринарных специалистов в Новосибирской области снизился с 300 до порядка 100 человек за год. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила консультант управления ветеринарии региона Ирина Меньш.

"В прошлом году дефицит был около 300 кадров, на сегодняшний день это 106 [специалистов] по всем подведомственным учреждениям", - сказала она.

Меньш уточнила, что это обусловлено в том числе ростом зарплат в государственных ветеринарных учреждениях. "Уровень средней заработной платы государственного ветслужащего составляет 97% от зарплаты по региону, что дало ощутимый эффект в приросте кадров в госветслужбу", - пояснила она.

Всего в государственных ветучреждениях региона работают порядка 1,4 тыс. человек, отметила Меньш. Для поддержки специалистов действует несколько мер, в частности, компенсация в размере 70% расчетной стоимости строительства или жилья для жителей сельской местности. Также молодые работники могут получить разовую выплату.