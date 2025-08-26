По данным российских дипломатов, Николай Свечников пропал 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 км

СТАМБУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Поиски турецкими правоохранительными органами российского пловца Николая Свечникова, который пропал 24 августа во время заплыва через Босфор, пока не дали результатов. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"Мы общались с жандармерией. Нам сообщили, что ведутся поиски, результатов пока нет", - сказали в диппредставительстве.

По данным российских дипломатов, Свечников пропал 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 км через Босфор. Генконсульство направило официальный запрос в компетентные органы и находится в контакте с турецкими властями на предмет получения информации по указанной ситуации, сообщили ранее в диппредставительстве.

По данным губернаторства Стамбула, по факту пропажи российского пловца местная прокуратура возбудила уголовное дело, проводится всестороннее расследование.