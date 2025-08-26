Выставочная компания продолжает свою деятельность в офисе в Сокольниках

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вопрос строительства нового современного международного выставочного комплекса "Экспоцентр" прорабатывается, на данный момент компания работает в Сокольниках. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Максим Фатеев.

"В настоящее время прорабатывается вопрос строительства в Москве нового современного международного выставочного комплекса АО "Экспоцентр". Когда будет принято окончательное решение, мы сообщим о месте и сроках строительства", - сказал он.

Говоря о ближайших планах, он отметил, что с 1 июня 2025 года в связи с завершением деятельности компании на территории выставочного комплекса на Красной Пресне, все собственные выставочные проекты акционерного общества будут проводиться на других выставочных площадках Москвы в традиционные сроки в соответствии с утвержденным календарем выставок на 2025-2026 годы, который опубликован на сайте "Экспоцентра".

"Выставочная компания "Экспоцентр" продолжает свою деятельность в офисе в Сокольниках, где 65 лет назад в 1959 году начинала свою выставочную деятельность с организации знаменитой американской национальной выставки "Промышленная продукция США", - сказал Фатеев.

Президент РФ Владимир Путин распорядился 1 июля создать в Москве национальный центр "Россия" для сохранения наследия одноименной выставки-форума на ВДНХ. Правительству Москвы было рекомендовано в трехмесячный срок предоставить земельный участок, который арендует ЦВК "Экспоцентр", в безвозмездное пользование дирекции выставки достижений "Россия", а ТПП РФ - передать в собственность дирекции расположенную там недвижимость.