Пассажиры севшего в ХМАО самолета Air China остаются на борту

Решается вопрос об их временном размещении в аэропорту

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Экипаж и пассажиры самолета авиакомпании Air China, следовавшего из Лондона в Пекин и совершившего внеплановую посадку в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, остаются на борту, решается вопрос об их временном размещении в аэропорту. Об этом сообщил журналистам глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

"Экипаж и пассажиры находятся на борту самолета, потому что сейчас идет [решение вопроса] по тому, чтобы пересечь <…> государственную границу, на сегодня определяется вопрос по временному размещению их на международном терминале нашего аэропорта, чтобы дождаться резервный борт, который должен вылететь в ближайшее время за пассажирами. Полностью ситуацию мы контролируем", - сказал он.

Ранее стало известно, что авиакомпания Air China направит в Нижневартовск резервный борт после внеплановой посадки самолета - ожидается, что он прилетит в 14:00 мск и вылетит в Пекин в 18:00 мск, сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, предварительная причина посадки на запасной аэродром в России - неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту самолета Air China находились 265 человек. Это 15 членов экипажа и 250 пассажиров.