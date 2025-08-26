В метро Москвы запустили поезд к 14-летию центров госуслуг "Мои документы"

Заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что поезд начал курсировать на Арбатско-Покровской линии, а проехать на нем пассажиры смогут в течение полугода

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тематический поезд к 14-летию центров госуслуг "Мои документы", который познакомит москвичей с услугами и сервисами, социальными городскими проектами и сотрудниками центров госуслуг, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Сегодня в московском метро мы запускаем тематический поезд "Мои документы", который расскажет пассажирам много нового и интересного о ставших привычными центрах госуслуг. 14 лет назад с первого открытого центра в Москве началась кардинальная трансформация сферы госуслуг. Сегодня уже около 140 офисов "Мои документы" ежедневно оказывают сотни государственных услуг, экономя москвичам миллионы лишних походов в различные организации <...>. Теперь благодаря коллаборации метро и "Мои документы" еще больше жителей и гостей столицы познакомятся с московским стандартом госуслуг и узнают о прекрасных людях, которые каждый день с неизменным дружелюбием и искренней улыбкой помогают москвичам", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она уточнила, что проехать на тематическом поезде пассажиры смогут в течение полугода. При создании его дизайна специалисты уделили особое внимание объемным символам, которые ассоциируются с деятельностью центров госуслуг: изображения дома, брачных колец, документов и другие иллюстрации. В вагонах пассажиры смогут узнать о различных сервисах, которые делают пребывание посетителей в офисах "Мои документы" более приятным, например, детском уголке или зоной обмена книгами. Впервые такой состав появился в 2021 году на Сокольнической линии.

"Сергей Собянин поставил задачу предоставлять москвичам лучший в мире сервис, поэтому сегодня многие услуги можно получить в формате единого окна. На Большой кольцевой линии также уже три года открыты сервисные центры: сюда можно обратиться за консультацией по вопросам работы метро, наземного городского транспорта и "Московского паркинга". При этом более 75% услуг предоставляем удаленно, за это время сотрудники помогли пассажирам около 800 тысяч раз", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Тематика каждого из вагонов посвящена отдельной составляющей деятельности "Моих документов". Так, первый знакомит пассажиров со статистикой популярных у жителей государственных услуг, которые они оформляют в офисах. Например, с начала 2024 года более 1,2 млн человек подали заявления о замене или получении паспорта гражданина РФ. Второй вагон посвящен самим сотрудникам центров: там разместили их фото, а также информацию об их достижениях.