Министр науки и высшего образования отметил, что за последние два года наблюдается двукратный рост количества обращений китайских граждан для поездок в Россию с целью обучения

ПЕКИН, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Число российских и китайских студентов, обучающихся в вузах двух стран, к 2030 году будет доведено до 100 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, который посетил Китай с рабочим визитом 21-26 августа.

"По данным на 2024-2025 учебный год в России училось более 56 тыс. китайских студентов, а в Китае - свыше 21 тыс. российских граждан. Вместе с китайскими партнерами мы последовательно идем к заданной планке двустороннего "оборота" студентов, установленной в Дорожной карте расширения гуманитарного сотрудничества России и Китая. К 2030 году доведем эту цифру до 100 тыс. человек. Успешное решение этой задачи принципиально важно для сохранения нынешнего уровня взаимопонимания между странами, поддержания наших тесных связей в политической, экономической, социальной и многих других сферах", - сказал министр.

По его словам, за последние два года зафиксирован двукратный рост количества обращений китайских граждан в российские консульские учреждения в КНР для поездок в Россию с образовательными целями. "Гордимся тем, что десятки тысяч китайских домохозяйств, "голосуя юанем", выражают свое доверие нашей системе высшего образования. В свою очередь российские абитуриенты тоже проявляют интерес к получению высшего образования в Китае. Наши граждане ежегодно получают от 500 до тыс. грантов и стипендий правительства КНР", - сообщил Фальков.

По его словам, в настоящее время реализуется более 200 российско-китайских совместных образовательных программ. Среди них, уточнил он, 115 программ бакалавриата или магистратуры и 89 курсов в рамках программ трехлетнего специалитета.

Важную роль в сотрудничестве по линии образования, указал министр, играет созданный в 2017 году совместный университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне. "Кстати, сейчас Московский государственный университет совместно с Пекинским университетом ведут работу по созданию совместного Института фундаментальных исследований. Он будет специализироваться на математике, физике, химии, науках о жизни и науках о Земле", - отметил Фальков.

"Добавлю, что на сегодняшний день на завершающем этапе согласования находятся два очень важных проекта межправительственных соглашений - о сотрудничестве в области образования и о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Их подписание способно придать мощный импульс к развитию российско-китайского научно-образовательного взаимодействия", - рассказал министр.