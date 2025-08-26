Досрочное голосование на выборах брянского губернатора пройдет в шести районах

Это делается в целях обеспечения безопасности избирателей в приграничных районах региона

БРЯНСК, 26 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах губернатора Брянской области будет организовано в шести приграничных районах региона в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз по итогам рабочей встречи с членом Центризбиркома Николаем Левичевым.

"12, 13 и 14 сентября в Брянской области состоится голосование на выборах губернатора Брянской области. <...> В целях обеспечения безопасности в шести приграничных районах будет организовано досрочное голосование", - написал он.

Как отметил Богомаз, проблем с подготовкой к предстоящей избирательной кампании в области нет, все работает в штатном режиме. Он также напомнил, что в Климовском и Злынковском районах региона пройдут дополнительные выборы депутата облдумы, а в Жуковском и Стародубском муниципальных округах - выборы в советы народных депутатов. Также в 21 районе пройдут выборы депутатов районных и сельских советов.

Для участия в выборах губернатора Брянской области зарегистрировано четыре кандидата: действующий глава региона Александр Богомаз, выдвинутый партией "Единая Россия"; а также депутаты областной думы Андрей Архицкий от КПРФ, Геннадий Селебин от "Родины" и Алексей Тимошков от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".