Участник программы "Время героев" Ситдиков стал помощником главы Башкирии

По словам Радия Хабирова, боевой опыт и лидерские качества пригодились Оскару Ситдикову для руководства региональной ассоциацией ветеранов СВО

УФА, 26 августа. /ТАСС/. Кавалер ордена Мужества, участник президентской программы "Время героев" Оскар Ситдиков назначен помощником главы Башкирии, сообщается в Telegram-канале программы "Время героев".

Программа "Время героев" запущена по поручению президента России Владимира Путина и реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Президент анонсировал проект в обращении к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Программа направлена на интеграцию военнослужащих, имеющих боевой опыт, в систему государственного управления и другие гражданские сферы деятельности.

"Кавалер ордена Мужества, участник президентской программы "Время героев" Оскар Ситдиков назначен на должность помощника Главы Республики Башкортостан. В мае прошлого года он стал одним из 83 участников первого потока программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии", - отмечается в сообщении.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, боевой опыт и лидерские качества пригодились Ситдикову для руководства Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана. "На прошлой неделе Оскар Ситдиков завершил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и приступил к исполнению новых обязанностей в должности моего помощника. Как его наставник я уверен, что он будет достойно трудиться на благо республики", - отметил Хабиров.

Ситдиков, слова которого приводятся в сообщении, сказал, что в ходе подготовки по программе получил системные знания в сфере госуправления, которые позволяют эффективно работать над социальными и молодежными проектами, в том числе в области патриотического воспитания. "Радий Фаритович [Хабиров] лично курировал стажировку, уделяя внимание работе с молодежью, ветеранами СВО и вопросам патриотического воспитания", - добавил он.